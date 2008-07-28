Потерпілих від повені уряд поділив на три категорії

Уряд виділить 60 млн. грн. Волинській, Рівненській, Хмельницькій і Львівській областям на подолання наслідків стихії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Зараз ми виділяємо 60 млн. – по 15 млн. на кожну область. Але, окрім цього, ми зараз починаємо вивчати і зараз ми сформуємо всі доручення і Міністерству економіки і Міністерству з надзвичайних ситуацій, Міністерству аграрної політики, Міністерству регіональної політики буквально за декілька тижнів провести обстеження і визначити всі збитки аграріїв», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр зазначила, що уряд ухвалюватиме окреме рішення про виділення фінансових ресурсів аграрному комплексу для компенсації збитків.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд також ухвалив рішення про виділення з резервного фонду коштів сім`ям, які постраждали в результаті стихійного лиха. Зокрема, глава уряду уточнила, що сім`ї за першою категорією збитку (повна втрата житлових будинків і майна) одержать авансовий платіж у розмірі 5 тис. грн., за другою категорією збитку (необхідність капітального ремонту і відновлення житлового будинку) – 2,5 тис. грн. і за третьою категорією (незначне пошкодження житлових будинків) – по 1 тис. грн.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що гроші виплачуватимуться готівкою через соціальні служби. «Ці гроші будуть спрямовані на авансові платежі людям, а після обстеження і визначення розміру збитку буде виплачено додаткові кошти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.