У Кіровограді патрульний поліцейський збив 10-річну дівчинку

Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Аварія сталася близько 13 години.

Зокрема, патрульний поліцейський Кіровограда на автомобілі ЗАЗ-Daewoo, рухаючись по вулиці Ярослава Мудрого, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила вулицю у невстановленому місці.

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Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кіровограді 238 нових патрульних поліцейських прийняли присягу.