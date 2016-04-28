У Кіровограді патрульний поліцейський збив 10-річну дівчинку
У Кіровограді сьогодні, 28 квітня, співробітник патрульної поліції, перебуваючи за кермом автомобіля, збив 10-річну дівчинку.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
Аварія сталася близько 13 години.
Зокрема, патрульний поліцейський Кіровограда на автомобілі ЗАЗ-Daewoo, рухаючись по вулиці Ярослава Мудрого, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила вулицю у невстановленому місці.
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Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кіровограді 238 нових патрульних поліцейських прийняли присягу.