У Кіровограді патрульні поліцейські присягнули на вірність Україні

15:00, 28 квітня 2016
Суспільство
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У Кіровограді 238 нових патрульних поліцейських присягнули на вірність українському народу.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія складення присяги відбулася на площі перед театром.

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Участь у заході взяли начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков та представники місцевої влади.

В.о. начальника патрульної поліції Кіровограда Антон Цюцюра повідомив, що у складі нової поліції всього 238 чоловік, з яких 44 дівчини. Також серед нових патрульних 37 учасників антитерористичної операції.

Щодня на вулиці міста виходитиме патрулювати одна рота службовців у складі 60 осіб.

Міська влада передала у подарунок новим поліцейським 5 велосипедів для використання під час патрулювання.

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