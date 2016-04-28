У Кіровограді патрульні поліцейські присягнули на вірність Україні
15:00, 28 квітня 2016Суспільство
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У Кіровограді 238 нових патрульних поліцейських присягнули на вірність українському народу.
Також серед нових патрульних 37 учасників АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія складення присяги відбулася на площі перед театром.
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Участь у заході взяли начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков та представники місцевої влади.
В.о. начальника патрульної поліції Кіровограда Антон Цюцюра повідомив, що у складі нової поліції всього 238 чоловік, з яких 44 дівчини. Також серед нових патрульних 37 учасників антитерористичної операції.
Щодня на вулиці міста виходитиме патрулювати одна рота службовців у складі 60 осіб.
Міська влада передала у подарунок новим поліцейським 5 велосипедів для використання під час патрулювання.
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