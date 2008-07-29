У Єдиному Центрі звинувачують Тимошенко в підкупі комуністів

Представник партії «Єдиний Центр», народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ (фракція НУНС) звинувачує фракцію БЮТ у купівлі голосів депутатів фракції Компартії за відмову підтримати відставку уряду.

Про це М.ПОЛЯНЧИЧ заявив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в тижневику «Столичные новости» (№28-29 від 29 липня - 4 серпня 2008 року).

«Це все урядові штучки. Скажу відверто, там є фінансові домовленості з комуністами. То ж пора вже визначитись, з ким БЮТ: з комуністами чи з «Нашою Україною»?», - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Депутат нагадав, що державний бюджет на 2008 рік у грудні був прийнятий за підтримки комуністів. «Той бюджет з комуністами приймали, і зараз у них якісь кулуарні домовленості. То пора вже визначатися», - наголосив він.

М.ПОЛЯНЧИЧ також заявив, що партія «Єдиний Центр» і її представники Ігор КРІЛЬ і Віктор БАЛОГА ніколи не виступали за створення в парламенті широкої коаліції. «Не потрібно робити на підставі політичної кон`юнктури якісь висновки. Коли ПОЛЯНЧИЧ, КРІЛЬ чи БАЛОГА говорили про широку коаліцію?! Виступають і піаряться на цьому лише БЮТ – наші колеги. Від Юлі (ТИМОШЕНКО) ми тільки й чуємо «широка, широка». Хай іде з комуністами і робить «широку», якщо їй подобається», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) 24 липня заявив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО призначила представників Комуністичної партії України на посади в уряді як подяку за відмову фракції КПУ підтримати відставку уряду.

«Щойно комуністи відмовилися підтримати відставку, Ю.ТИМОШЕНКО миттєво розрахувалася з цією чудовою фракцією, і вчора були призначені заступник міністра внутрішніх справ Василь МАРМАЗОВ – його батько Євген МАРМАЗОВ є народним депутатом Компартії, а також головою спеціальної контрольної комісії з приватизації. І друге призначення – це призначення голови Державного комітету з питань лісового господарства, народного депутата від Компартії Миколи ТИМОШЕНКО», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.