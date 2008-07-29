Експерт: якщо українці нікого не бояться, то, справді, навіщо їм НАТО?

Більшість населення України не підтримує членство України в НАТО, адже не усвідомлює наявність зовнішніх загроз національній безпеці держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив професор Національного університету “Києво-Могилянська академія” Андрій ГІРНИК сьогодні на презентації результатів дослідження “Безпека України – ймовірні загрози”, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи”.

Згідно з даними соціологічного опитування, 23% населення Україні вважає зовнішні загрози територіальній цілісності держави “малоймовірними” або “майже неймовірними”.

“Якщо українці нікого не бояться, то, насправді, навіщо їм НАТО? Адже немає від кого захищатися”, - пояснив результати дослідження А.ГІРНИК.

У свою чергу експерт з проблем національної безпеки Євген ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ зауважив, що таке ставлення населення до зовнішніх аспектів національної безпеки держави є свідченням певної неграмотності суспільства, що не відповідає реальному стану речей. “Також не може не турбувати діяльність деяких експертів, які роблять замовні висновки про нібито відсутність навколо України зовнішніх загроз. Насправді це не так”, - сказав Є.ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.