"Вишеградська четвірка" надасть повну підтримку безвізовому режиму України з ЄС - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що після прибуття до Києва одразу ж вирушить на зустріч з президентом Петром Порошенком для доповіді.

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"Вишеградська четвірка планує розробити спецформат взаємодії з країнами, які мають угоди про асоціацію", - заявив Клімкін.

За словами міністра, «Вишеградська четвірка» надає і надаватиме повну підтримку безвізовому режиму України з Європейським Союзом.

«Це дуже по-сусідськи», - зауважив Клімкін.