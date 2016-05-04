"Вишеградська четвірка" надасть повну підтримку безвізовому режиму України з ЄС - Клімкін
21:38, 04 травня 2016Політика
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Країни «Вишеградської четвірки» (Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія) планують розробити спеціальний формат взаємодії з країнами, які підписали угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
REUTERS
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що після прибуття до Києва одразу ж вирушить на зустріч з президентом Петром Порошенком для доповіді.
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"Вишеградська четвірка планує розробити спецформат взаємодії з країнами, які мають угоди про асоціацію", - заявив Клімкін.
За словами міністра, «Вишеградська четвірка» надає і надаватиме повну підтримку безвізовому режиму України з Європейським Союзом.
«Це дуже по-сусідськи», - зауважив Клімкін.
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