Президент України нагородив екс-командувача НАТО в Європі орденом Ярослава Мудрого

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, нагородження відбулося в день вступу на посаду нового Верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерала армії США Кертіса Скапарроті.

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За дорученням президента орден генералу Брідлаву вручив виконуючий обов’язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок.

В Указі про нагородження відзначається значний особистий внесок генерала Філіпа Брідлава у розвиток відносин України з Північноатлантичним альянсом, відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

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Відповідний Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.