Турчинов упевнений, що силовикам вдасться не допустити дестабілізації ситуації в Україні 9 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу у навчальному центрі Національної поліції в Київській області.

За його словами, силові органи України мають бути готовими до будь-яких провокацій, які можуть відбутися в будь-який день, не тільки у святковий.

«Дуже багато було попереджень та напруги навколо подій 2 травня в Одесі, але я вважаю, що дуже професійно спрацював штаб, який був створений за участю МВС, Національної гвардії, СБУ, і жодні провокації, які планувалися, не були реалізовані», - додав Турчинов.

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«Так само я сподіваюся, що професійно спрацюють і на 9 травня, і ми не допустимо, завдяки професійній діяльності наших силовиків, будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію в країні в ці святкові дні», - запевнив секретар РНБО.