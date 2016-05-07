Порошенко запропонує новий склад Центрвиборчкому найближчим часом – Парубій

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі "5 каналу". "Президент повідомив, що закінчуються останні експертні консультації і у найближчий період, як це і передбачено законом, він подасть пропозиції щодо членів ЦВК у Верховну Раду України. Я обіцяю, як тільки ці пропозиції надійдуть, вони чимшвидше, наголошую - чимшвидше, будуть винесені в зал для розгляду і прийняття рішення", - заявив Парубій.

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При цьому спікер висловив думку, що нинішнього голови ЦВК Михайла Охендовського не буде серед кандидатів, яких подадуть на розгляд Верховної Ради.

"Я не можу передбачити, який саме склад подасть президент України. Можу сказати свою думку. На мою думку, Охендовського не буде серед переліку кандидатів, які будуть подаватись до Верховної Ради України для затвердження", - зазначив голова ВР.

Як повідомлялося, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний строк повноважень закінчився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.

Фракцій та депутатські групи парламенту ще минулого року подали свої кандидатури до складу ЦВК