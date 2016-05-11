Штайнмайер: Припинення вогню і місцеві вибори на Донбасі - зараз на першому плані

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Берліні напередодні переговорів у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

На його переконання, всі сторони мають бути зацікавлені досягти сьогодні на переговорах значного прогресу.

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"Є дві речі, які ми маємо побачити. За останні пару місяців ми спостерігаємо майже щоденне порушення режиму припинення вогню. Під час Великодня ми бачили, що цей режим дотримується. Зараз ми повинні знайти механізм для продовження режиму припинення вогню", - сказав Штайнмаєр.

Другим питанням, з якого сторони мають досягти прогресу, Штайнмаєр назвав проведення місцевих виборів на Длнбасі. "Щодо політичного процесу, то місцеві вибори зараз на передньому плані. До сьогоднішніх переговорів ми проведи відповідну підготовку, і я сподіваюся, що сьогодні ми досягнемо прогресу у цьому процесі", - наголосив він.

Штайнмаєр нагадав, що два місяці тому міністри зустрічалися у Парижі. "Погода була поганою, як і переговори. Після зустрічі я чітко дав зрозуміти, що я не задоволений результатами переговорів. Переговори тривають більше двох років для того, щоб перевести те, що записано на папері у Мінських домовленостях, в дію. Ми шукаємо політичного вирішення, але виглядає так, що нічого не просувається, і так не може залишатися. Той факт, що у нас немає прогресу, також завдає шкоди процесу", - заявив глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.