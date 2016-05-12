ЗМІ розповіли, як "діамантовий прокурор" Корнієць отримав дві службові квартири і веде будівництво за $400 тисяч

Як свідчить проектна документація, на виділеній земельній ділянці біля аеропорту Жуляни зводиться будинок вартістю понад $400 тисяч, пише Новое время.

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Документи вказують на те, що з 2007 року Корнієць отримав від держави дві квартири. Згідно з паперами, житло було отримано за стандартною схемою, в якій мало місце прописування великої сім'ї з шести чоловік в крихітній квартирі рідні і переписування квартир на дітей. Відзначається, що останню операцію з нерухомістю сім'я Корнійця провела вже після того, як його майно було заарештовано в рамках справи про діаманти і гроші, знайдені в його робочому кабінеті, а сам він в період оформлення перебував у слідчому ізоляторі.

Згідно з останньою декларацією, сім'ї екс-заступник облпрокурора, яка живе на зарплату (260 тис. грн на рік сукупного доходу, тобто близько 20 тис. грн на місяць), офіційно належить чимало об'єктів нерухомості, шість земельних ділянок, дві квартири, житловий будинок площею 272,9 м2 та садовий будинок.

У цій декларації немає двох квартир, які Корнієць отримав як службові.

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У 2008 році прокуратура міста Києва звернулася до керівника управління житлового забезпечення КМДА з проханням надати службову квартиру Корнійцю, так як "запропоноване йому раніше житло – двокімнатна квартира на вулиці Саперно-Слобідська – сім'ю не задовольняє, тому що будинок мав бути зданий в експлуатацію в наступному році. Прокуратура просила міську адміністрацію надати іншу квартиру її співробітнику, який має трьох дітей і вимагає невідкладного вселення".

Таким чином, в листопаді 2007 року прокурор отримав першу службову квартиру площею понад 70 кв. м.

"Втім, як свідчать документи, через п'ять років сім'я прокурора знову опинилася у важких житлових умов: шість чоловік – Корнієць, його дружина і четверо дітей – виявляються прописаними в крихітній однокімнатній квартирі житловою площею 12 кв м на проспекті Науки. Ймовірно, сім'я Корнійців прописується у сестри прокурора Прокопенко Лариси Павлівни: саме цю адресу вона зазначила під час реєстрації приватної компанії, як свідчить реєстр юросіб", - зазначає видання.

У документі Голосіївської районної адміністрації стверджується, що з 2012 року прописаний в однокімнатній квартирі Корнієць стоїть у пільговій житловій черзі працівників прокуратури.

Цим листом за підписом голови Голосіївської РДА прокурору Корнійцю видається ордер на трикімнатну квартиру в самому центрі Києва, недалеко від Цирку, на вулиці Тургенєвська, 46/11 житловою площею 70,6 кв. м. За даними ріелторів, трикімнатна квартира в новому будинку коштує 5 млн грн.

"Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира по вул. Тургенєвській опинилася у власності Єлизавети Олександрівни Корнієць вранці 22 липня 2015 року. Вже через два дні після цього прокуратура наклала арешт на решту нерухомість Корнійця. Арешту квартири біля Цирку таким чином вдалося уникнути", - пише видання.

В інтерв'ю Громадському в жовтні 2015 року Корнієць визнав, що його дочка Єлизавета є власницею недешевої квартири по вул. Тургенєвській. Варто зазначити, що дану квартиру Корнієць не вказав у декларації не як власне майно, ні як майно сім'ї. При цьому прокурор озвучив дивну підставу для отримання дочкою квартири – важке захворювання, яке піддається лікуванню тільки в Лондоні. На заперечення журналіста Дмитра Гнапа, що квартиру в елітному будинку навряд чи можна отримати лише за «важке захворювання», Корнієць запевнив, що все сталося «на законних підставах».

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Крім численних ділянок і квартир, прокурору належить кілька будинків – два задекларованих і ще один, який тільки будується.

Так, в декларацію Корнійця внесені розкішний триповерховий будинок, на будівництво якого він взяв кредит на $800 тис. (саме в ньому слідчі знайшли діаманти), а також садовий будинок під Києвом.

Історія третього будинку «діамантового прокурора» починається в 2008 році, коли одночасно зі службовою квартирою Корнієць КМДА попросив виділити йому земельну ділянку. У наступному році його прохання задовольняють, про що свідчить державний акт на землю за адресою Журавлина, 5 за підписом мера Києва Леоніда Черновецького. Цю ділянку Корнієць вказує у своїй декларації в рядку №23 – 878 кв. м.

Зараз на цій ділянці ведеться активне будівництво, в чому журналісти переконалися на власні очі. Зауважимо, що підійти до будинку непросто: проїзд і прохід до нього перекрито приватною охороною.