Голова Комітету асоціації Україна-ЄС привітав українців з перемогою Джамали

18:57, 15 травня 2016
Політика
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Голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович привітав українців з перемогою Джамали на конкурсі «Євробачення» у Стокгольмі.

REUTERS

«Вітання @Jamala і Україні з перемогою в Євробаченні 2016! Європа з Україною і Кримом! #СrimeaIsUkraine», - написав він у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробаченні-2016, що відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.

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