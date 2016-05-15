Голова Комітету асоціації Україна-ЄС привітав українців з перемогою Джамали

«Вітання @Jamala і Україні з перемогою в Євробаченні 2016! Європа з Україною і Кримом! #СrimeaIsUkraine», - написав він у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробаченні-2016, що відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.