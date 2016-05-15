Голова Комітету асоціації Україна-ЄС привітав українців з перемогою Джамали
18:57, 15 травня 2016Політика
192 0
Голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович привітав українців з перемогою Джамали на конкурсі «Євробачення» у Стокгольмі.
REUTERS
«Вітання @Jamala і Україні з перемогою в Євробаченні 2016! Європа з Україною і Кримом! #СrimeaIsUkraine», - написав він у Twitter.
Читайте такожВиконавчий продюсер "Євробачення" впевнений, що Україна зможе гарантувати безпеку на конкурсі 2017 року
Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробаченні-2016, що відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter