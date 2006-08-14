План робочого візиту Януковича до Сочі

15-16 серпня ц.р. відбудеться робочий візит Прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Російської Федерації (м. Сочі).

У ході візиту обговорюватиметься широке коло питань українсько-російського співробітництва, зокрема у торговельно-економічній сфері, взаємодії наших країн у паливно-енергетичному комплексі, виробничій кооперації тощо, повідомляє прес-служба МЗС України.

У рамках візиту відбудуться українсько-російські міжурядові переговори.

Передбачається, що під час візиту відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Прем`єр-міністр України запрошений також взяти участь у низці протокольних заходів у рамках неформального саміту ЄврАзЕС, який відбуватиметься у ті ж дні у Сочі, зазначає МЗС.