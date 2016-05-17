У Раді розповіли про спроби "злодіїв в законі" встановити контроль над незаконним видобутком бурштину

Про це під час ранкової сесії парламенту заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, повідомляє кореспондент УНІАН.

За його словами, за інформацією СБУ, у даний час на території України перебуває «понад 27 так званих «злодіїв в законі». Він додав, що останнім часом фіксуються спроби «злодіїв у законі» встановити вплив на високорентабельні сфери бізнесу», «яскравим прикладом» кримінальних розбірок є боротьба за кримінальний контроль над незаконним видобутком бурштину на територіях Рівненської, Житомирської та Волинської областей. За словами Кожем’якіна, на сьогодні законодавство України не дозволяє повною мірою боротися зі «злодіями в законі», оскільки не введено кримінальну відповідальність за цей статус, а таких осіб можна лише депортувати.

Читайте такожРада включила до порядку денного законопроект про обмеження використання медійної продукції держави-агресора

Законопроектом пропонувалося доповнити частину 3 статті 27 (Види співучасників) Кримінального кодексу України положенням, що до числа організаторів також відносяться особи, які причетні до створення, керування та фінансування злочинного угрупування (організованої групи, злочинної організації або злочинного співтовариства), а також особи, які мають статус «злодія в законі».

Крім того, пропонувалися внести зміни до статті 67 (Обставини, які обтяжують покарання) КК України, якими доповнювався перелік обставин, що обтяжують покарання, зокрема, вчинення злочину організованою групою, злочинною організацією, злочинним співтовариством (частина третя, четверта або п’ята статті 28). Крім цього, цю статтю пропонувалося доповнити новим пунктом, в якому додатково надається перелік обставин, що обтяжують покарання, а саме - вчинення злочину особою, яка є організатором («злодієм в законі») або іншою керівною особою відповідно до ієрархії злочинного угруповання.

Змінами до статті 140 (Виправні колонії максимального рівня безпеки) Кримінально-виконавчого кодексу України передбачалося обов’язкове утримання у приміщеннях камерного типу організаторів злочинного співтовариства та «злодіїв у законі», а також осіб, які раніше були засуджені за створення злочинного співтовариства або участь в злочинній організації.

Читайте такожРада збирається посилити відповідальність для "злодіїв в законі" (наживо)

«Таким чином, буде забезпечуватися ізоляція вказаних злочинців від решти ув’язнених, оскільки спільне утримання «злодіїв у законі» з іншими засудженими дозволяє їм встановлювати свої порядки, вербувати на свою сторону засуджених, тероризувати інших ув’язнених, які почали виправлятися, а також здійснювати тиск на адміністрацію колонії шляхом організації актів непокори і бунтів», - зазначено у пояснювальній записці до законопроекту.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт») на засіданні парламенту зазначив, що в українському законодавстві на сьогодні немає детального визначення поняття «злодій у законі», і в результаті цього такі особи «практично недосяжні для притягнення їх до відповідальності, оскільки, як правило, вони особисто не здійснюють правопорушень, але при цьому керують діяльністю злочинних груп».

За його словами, цим законопроектом вводиться визначення «злодій в законі» за прикладом грузинського законодавства, що дозволить притягувати до кримінальної відповідальності таких осіб. Геращенко зазначив, що переважна більшість так званих «злодіїв в законі» колишнього СРСР перебували в Росії та Грузії, але у зв’язку з тим, що в цих країнах належність до «злодіїв в законі» криміналізовано, більшість із них були змушені втікати і знайшли притулок та кримінальний заробіток в Україні.