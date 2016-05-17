Домовленостей між фракціями про створення ТСК щодо політичної корупції немає – Гринів

Про це розповів голова фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Гринів, повідомляє прес-служба БПП.

«Для створення ТСК потрібний консенсус всього парламенту, але поки що такого консенсусу немає, і потрібно шукати вихід з цієї ситуації», – сказав Гринів.

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Він також звернув увагу на те, що потрібно цього тижня сконцентрувати увагу на прийнятті законів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Потрібно сконцентрувати дисципліну і явку, щоб проголосувати за ті закони, які ви називаєте МВФ. Це не зовсім «закони МВФ» - це продовження співпраці між урядом і місією МВФ, і тому ці важливі закони, сподіваємось, будуть проголосовані цього тижня», – додав Гринів.