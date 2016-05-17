Рада скасувала випробувальний термін для переселенців при прийомі на роботу

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 із 318 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом розширено перелік категорій громадян, для яких не встановлюється випробування при прийомі на роботу. Випробування не встановлюється для осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; самотніх матерів, що мають дитину до 14 років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб.

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Крім того, законом визначено, що до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Також передбачено, що у разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Відповідно до закону, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності, можуть бути також розірвані власником або уповноваженим ним органом також у випадку встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.