'Це їхня сила': українці вразили інструкторів НАТО, але є нюанс, - BI

Західні інструктори відзначили надзвичайну винахідливість українських військових на полі бою, але виявили прогалини в базовій підготовці частини новобранців.

Українські військові привозять на навчання в Європу унікальний досвід, здобутий роками війни. Західні інструктори відзначають їхню здатність імпровізувати та швидко адаптуватися до нових умов. Водночас частина українських військовослужбовців приїжджає на підготовку з прогалинами у фундаментальних навичках, зокрема у стрільбі, пише Business Insider.

Українські військові проходять підготовку в таборі Йомсборг у Польщі, де норвезькі інструктори навчають їх західних підходів до ведення бойових дій.

Програма зосереджена на фундаментальних військових навичках, лідерстві, плануванні та ухваленні рішень. Але навчання тут працює в обидва боки: українські військові також передають західним партнерам знання, отримані безпосередньо на війні.

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Бригадир Атле Молде, командир оперативної групи "Легіо" – багатонаціонального командування, яке підтримує підготовку українських військових, – особливо відзначив їхню здатність знаходити нестандартні рішення.

За його словами, українці вміють "імпровізувати у дуже скрутній ситуації":

"Це вражає. Це те, як вони здатні імпровізувати, адаптуватися, виправляти речі, розвиватися, еволюціонувати, змінюватися".

Він вважає, що цей досвід варто переймати й норвезьким військовим, адже Україна фактично випробовує нові підходи до ведення війни в реальних бойових умовах.

"Вони набагато креативніші, ніж ми"

Один із норвезьких інструкторів, який навчає командирів взводів у таборі Йомсборг, також звернув увагу на нестандартне мислення українських військових.

"Загалом вони набагато креативніші, ніж ми", – сказав він.

На його думку, частково це пов’язано з тим, що українська армія має менше стандартизованих процедур, ніж західні збройні сили:

"Я думаю, що це їхня сила".

Подібні оцінки звучали й від військових, які працювали з українцями в межах інших навчальних програм. Західні офіцери відзначали їхню значну тактичну уяву та здатність пристосовуватися до ситуації на полі бою.

Причина такої винахідливості очевидна: українські військові роками воюють із Росією, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році характер бойових дій змінювався особливо швидко.

"Колесо інновацій обертається дуже повільно в мирний час. А коли починається війна, то раптом це обертання в 10, 100 разів швидше", – пояснив Молде.

Водночас деяким бійцям бракує базової підготовки

Однак великий бойовий досвід не завжди означає, що військовослужбовець має міцну базу з усіх військових дисциплін. Молде навів показовий приклад.

"У нас були солдати з України з дворічним досвідом бойових дій, які не могли влучно стріляти з гвинтівки", – розповів він.

За словами інструктора, частину військових свого часу могли швидко мобілізувати без тієї базової підготовки, яку зазвичай проходять військовослужбовці західних армій.

Крім того, на сучасному полі бою стрілецька зброя відіграє значно меншу роль, ніж раніше. Значну частину бойової роботи виконують артилерія та безпілотники, тому навіть військовий із реальним бойовим досвідом може мати обмежену практику у використанні гвинтівки.

Майор Джон, оперативний офіцер, який допомагає координувати навчання в таборі, також наголосив на цій особливості. Українські військові, за його словами, "продемонстрували нам багато різних креативних методів". Але водночас "ці традиційні знання в деяких підрозділах не були такими вже й високими".

У самому описі навчального табору зазначається, що українські військовослужбовці прибувають із дуже різним рівнем досвіду. Серед них є загартовані ветерани, які хочуть опанувати передову тактику, а є бійці, яким необхідно вдосконалити базові навички піхотного бою.

Під час навчання вони відпрацьовують стрільбу в умовах стресу, бойове спілкування та переміщення піхоти на рівні взводу і роти.

Україна та Захід вчаться одне в одного

Попри прогалини в базових навичках у частини військових, західні інструктори не розглядають навчання як односторонній процес.

Джон зазначив, що українці "є інноваційними" та активно використовують нові технології:

"Ми намагаємося вчитися на цьому. А потім ми намагаємося надати їм компетенції щодо традиційних методів, методів планування, процесів прийняття військових рішень тощо".

На його думку, поєднання українського бойового досвіду із західною військовою підготовкою "створює хороший результат".

Україна також визначає власні потреби в навчанні, а українські інструктори працюють разом із західними. Для партнерів Києва цей обмін має особливу цінність. Українські військові мають досвід сучасної війни проти Росії, знають її тактику та щодня стикаються з новими технологічними викликами.

Водночас західні армії можуть запропонувати стандартизовані методики, системи планування та фундаментальну військову підготовку, яку частина українських підрозділів через обставини війни не встигла отримати в повному обсязі.

Саме тому, за словами Молде, українські та західні військові можуть "розвиватися паралельно" – переймаючи одне в одного те, чого кожній стороні бракує.

Українці на навчаннях НАТО

Як повідомляв УНІАН, українські військові допомагають країнам НАТО зробити підготовку бійців максимально наближеною до реального поля бою. Під час навчань у Польщі українські інструктори вказали західним військовим на недоліки полігону та домоглися змін у програмі.

Полігон облаштували так, щоб він нагадував умови, з якими українські військові стикаються на фронті: тут є мережі окопів, стрільбища, танкові позиції, бойові укріплення в міській та сільській місцевості.

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