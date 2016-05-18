Україна поглиблює військове співробітництво з Туреччиною - Муженко

Про це за результатами зустрічі начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженко з його колегою з Туреччини, яка відбулася в штаб-квартирі НАТО, повідомив УНІАН сам Муженко.

"Співробітництво з Туреччиною розвивається доволі потужно. І ми, і Туреччина в цьому зацікавлені", - сказав він.

За словами начальника Генштабу ЗСУ, українська сторона вже отримала від Туреччини допомогу на суму близько мільйона доларів для Військово-Морських сил та військового госпіталю. "Зараз ми проводимо набір персоналу для того, щоб цей госпіталь можна було ефективно використовувати для потреб наших збройних сил. Якшо говорити про допомогу Військово-Морським силам, то отримана форма одягу, ряд засобів екіпіровки для особового складу. Є домовленості щодо проведення спільного навчального патрулювання в акваторії Чорного моря, щодо бойової підготовки, обміну представниками", - деталізував Муженко.

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Начальник Генштабу нагадав, що сторони вже підписали "імплементаційний план, який ми домовилися виконувати". "Це стосується дорадчої допомоги, підготовки наших військовослужбовців, їх навчання в Туреччині за різними напрямками, це і питання спільних навчань, питання матеріально-технічної допомоги", - зазначив він.

Муженко також розповів, що під час зустрічі з колегою із Канади також обговорювалися питання допомоги. "Вони вже приймають активну участь і в питанні надання матеріально-технічної допомоги, і в питанні навчання наших військовослужбовців - на Яворові, в Кам'янець-Подільському є фахівці збройних сил Канади, які навчають наших військовослужбовців і, відповідно, навчаються й у наших військовослужбовців - щодо цього є дуже позитивні відгуки", - розповів начальник Генштабу ЗСУ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що між Збройними Силами України та Турецької Республіки підписано Імплементаційний план військового співробітництва. Відзначається, що Імплементаційний план визначає напрямки та сфери військового співробітництва між збройними силами двох держав до 2020 року. Зокрема, мова йде про реформування та оборонне планування, військову освіту та підготовку військ, консультативно-дорадчу допомогу, співпрацю між видами збройних сил.