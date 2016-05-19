Підозрюваний у розкраданні цукру заступник прокурора Київської області "забув" вказати квартиру в декларації - ЗМІ

Редакція 368.media порівняла дані з декларацій чиновника за 2013 і 2015 роки з Єдиним реєстром нерухомості і знайшла невідповідності.

Офіційно відомо, що прокурор володіє квартирою (62 кв. м) і гаражем (18 кв. метрів). На його дружину також оформлена квартира (80 кв. метрів). Ні автомобілів, ні рахунків у банках у пари немає. У 2013 році на рахунках його дружини було 185 тис. гривень, повідомляє видання.

Читайте такожЗаступника прокурора Київської області затримали за розкрадання цукру на 300 мільйонів гривень

"З іншого боку, за даними декларації Колесника за 2013 рік жодної квартири у нього не було. "Залишається тільки гадати, чи купив він її, то отримав у спадок. Тим не менш, прокурор забув вказати ще одну квартиру, куплену ним ще в 2006 році. Мова йде про нерухомість (69,1 кв. метра), що знаходиться в Брянці в будинку по вулиці Щетиніна. У декларації цього майна немає, що є порушенням законодавства", - пише редакція видання.

Як повідомляв УНІАН, у справі про розкрадання 30 тисяч тонн цукру затриманий заступник прокурора Київської області.