Мер Дніпра Борис Філатов закликав не розколювати суспільство через перейменування міста
Міський голова Дніпра Борис Філатов упевнений, що жодних проблем із документообігом чи бюджетом міста у зв’язку з його перейменуванням не виникне. Про це він заявив під час прес-конференції 19 травня.
Очільник міста закликав усіх бути виваженими у своїх оцінках і висловлюваннях, щоб не провокувати розкол в суспільстві. Разом із тим він наголосив: є рішення Верховної Ради про перейменування, і його потрібно виконувати.
"Я як міський голова і склад виконкому повинні виконувати рішення вищого законодавчого органу держави. І ми його виконаємо. Будь-які спекуляції, пов'язані з тим, що перейменування тягне за собою додаткові витрати з гаманця наших земляків, що людям це буде коштувати якісь гроші, – це не більше ніж політичний піар", – заявив Борис Філатов, додавши, що витрати, пов'язані з перейменуванням, за попередніми оцінками, становитимуть 700-800 тисяч гривень.
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Міський голова наголосив, що більшість мешканців міста на Дніпрі не асоціювали колишню назву з іменем ката українського народу Григорія Петровського, а сам він вважає питання про перейменування суперечливим та несвоєчасним, про що неодноразово повідомляв керівництво Верховної Ради.
Борис Філатов також зазначив, що в рамках декомунізації в місті були перейменовані близько 300 вулиць.
Як відомо, 19 травня Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування міста Дніпропетровська на Дніпро. Її підтримали 247 депутатів.