Мер Дніпра Борис Філатов закликав не розколювати суспільство через перейменування міста

16:40, 19 травня 2016
Політика
921 0

Міський голова Дніпра Борис Філатов упевнений, що жодних проблем із документообігом чи бюджетом міста у зв’язку з його перейменуванням не виникне. Про це він заявив під час прес-конференції 19 травня. 

Фото УНИАН

Очільник міста закликав усіх бути виваженими у своїх оцінках і висловлюваннях, щоб не провокувати розкол в суспільстві. Разом із тим він наголосив: є рішення Верховної Ради про перейменування, і його потрібно виконувати.

"Я як міський голова і склад виконкому повинні виконувати рішення вищого законодавчого органу держави. І ми його виконаємо. Будь-які спекуляції, пов'язані з тим, що перейменування тягне за собою додаткові витрати з гаманця наших земляків, що людям це буде коштувати якісь гроші, – це не більше ніж політичний піар", – заявив Борис Філатов, додавши, що витрати, пов'язані з перейменуванням, за попередніми оцінками, становитимуть 700-800 тисяч гривень. 

Читайте такожДенисенко: Перейменувавши Дніпропетровськ на Дніпро, ми надали офіційного звучання народній назві міста

Міський голова наголосив, що більшість мешканців міста на Дніпрі не асоціювали колишню назву з іменем ката українського народу Григорія Петровського, а сам він вважає питання про перейменування суперечливим та несвоєчасним, про що неодноразово повідомляв керівництво Верховної Ради.

Борис Філатов також зазначив, що в рамках декомунізації в місті були перейменовані близько 300 вулиць.

Як відомо, 19 травня Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування міста Дніпропетровська на Дніпро. Її підтримали 247 депутатів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter