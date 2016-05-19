Мер Дніпра Борис Філатов закликав не розколювати суспільство через перейменування міста

Очільник міста закликав усіх бути виваженими у своїх оцінках і висловлюваннях, щоб не провокувати розкол в суспільстві. Разом із тим він наголосив: є рішення Верховної Ради про перейменування, і його потрібно виконувати.

"Я як міський голова і склад виконкому повинні виконувати рішення вищого законодавчого органу держави. І ми його виконаємо. Будь-які спекуляції, пов'язані з тим, що перейменування тягне за собою додаткові витрати з гаманця наших земляків, що людям це буде коштувати якісь гроші, – це не більше ніж політичний піар", – заявив Борис Філатов, додавши, що витрати, пов'язані з перейменуванням, за попередніми оцінками, становитимуть 700-800 тисяч гривень.

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Міський голова наголосив, що більшість мешканців міста на Дніпрі не асоціювали колишню назву з іменем ката українського народу Григорія Петровського, а сам він вважає питання про перейменування суперечливим та несвоєчасним, про що неодноразово повідомляв керівництво Верховної Ради.

Борис Філатов також зазначив, що в рамках декомунізації в місті були перейменовані близько 300 вулиць.

Як відомо, 19 травня Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування міста Дніпропетровська на Дніпро. Її підтримали 247 депутатів.