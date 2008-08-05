Тимошенко: за тиждень-два можна буде нормально працювати

Кабінет міністрів України на завтрашньому засіданні планує розширити категорії громадян, які постраждали від стихійного лиха в західних областях, для виплати матеріальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам у селі Устя-Зелене Монастириського району Тернопільської області повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНКО.

За її словами, до першої категорії потерпілих входитимуть не лише ті, чиї будинки повністю зруйновані, а й ті, будинки яких істотно пошкоджені і вимагають капітального ремонту.

«Якщо говорити про фактично знищені будинки, то ці авансові гроші по 50 тис. не відповідають втратам людей», - зазначила вона.

Прем`єр також зазначила, що ті будинки уздовж русла, які дуже сильно пошкоджені, відновлюватися не будуть, замість них будуватимуться нові будинки на суходолі.

Таким чином, до першої категорії увійде значно більше людей, ніж планувалося раніше.

У другу ж категорію потерпілих увійдуть і ті громадяни, в будинках яких є істотні пошкодження. До третьої категорії увійдуть сім`ї, які просто втратили город або якісь присадибні споруди.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на сьогодні по 50 тис. компенсації одержали понад 2 тис. сімей, допомогу за всіма категоріями одержали понад 30 тис. потерпілих.

Вона також повідомила, що це лише авансові компенсації, і надалі суми відшкодування збитків будуть збільшені.

Вона також зазначила, що через тиждень-два всі відновні роботи вже можна буде вести не в аварійному, а «в нормальному спокійному режимі».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на позачерговому засіданні 2 серпня збільшив розміри компенсацій потерпілим від стихії. Сім`ї з першої категорії збитків (повна втрата житлових будинків і майна) авансовий платіж збільшено в 10 разів – до 50 тис. грн., потерпілим другої категорії (необхідність капітального ремонту і відновлення житлового будинку) - до 15 тис. грн. і третьої категорії (незначне пошкодження житлових будинків) - до 5 тис. грн.

Завтра зранку до с. Устя-Зелене, за даними обдержадміністрації, має приїхати Президент України Віктор Ющенко.