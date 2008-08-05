Завтра Ющенка чекають на Тернопільщині
18:28, 05 серпня 2008Політика
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Президент візьме участь у відбудові та зустрінеться з журналістами
Завтра Тернопільську область з робочою поїздкою відвідає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, о 9.30 Президент прибуде у село Устя-Зелене Монастириського району, в якому було затоплено 125 дворів.
Також глава держави побуває у селі Коропці Монастириського району, яке найбільше постраждало від стихії. Тут було затоплено 153 двори.
Крім того, під час перебування в області В.ЮЩЕНКО візьме участь у відновлювальних роботах з ліквідації наслідків стихії.
Також запланована зустріч Президента з місцевими журналістами.
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