Завтра Ющенка чекають на Тернопільщині

Завтра Тернопільську область з робочою поїздкою відвідає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, о 9.30 Президент прибуде у село Устя-Зелене Монастириського району, в якому було затоплено 125 дворів.

Також глава держави побуває у селі Коропці Монастириського району, яке найбільше постраждало від стихії. Тут було затоплено 153 двори.

Крім того, під час перебування в області В.ЮЩЕНКО візьме участь у відновлювальних роботах з ліквідації наслідків стихії.

Також запланована зустріч Президента з місцевими журналістами.