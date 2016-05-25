Європарламент прискорить розгляд питання про запровадження безвізового режиму з Україною

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Президент Європейського Парламенту привітав главу держави та український народ зі звільненням Надії Савченко.

«Це чудова новина для друзів України, які протягом двох років боролися за її звільнення з російського полону. Це перемога президента України та всього українського народу», - наголосив Шульц.

Порошенко висловив сподівання на подальшу рішучу підтримку з боку Європейського Парламенту в питанні звільнення всіх українських громадян, які незаконно утримуються в Росії, а також продовження тиску на російську сторону для повного виконання нею й інших положень Мінських домовленостей.

Читайте такожЖурналіст назвав дату розгляду комітетом ЄП безвізового режиму для України

Шульц висловив занепокоєння безпековою ситуацією на Донбасі та засудив збільшення кількості обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків. Він наголосив, що за цих умов санкції проти Росії не можуть бути ані скасовані, ані пом’якшені.

Президент Європейського Парламенту підтвердив послідовну підтримку з боку Європарламенту в питанні якнайшвидшого надання Україні безвізового режиму. «Розгляд законодавчої пропозиції Європейської Комісії щодо лібералізації візового режиму з Україною в Європейському Парламенті розпочнеться вже завтра. Ми зробимо все можливе для швидкого завершення цього процесу», - зазначив Шульц.

Президент України закликав сторону ЄС до справедливого розгляду питання про надання українцям права на безвізові подорожі до ЄС.

Глава держави поінформував про прогрес України у впровадженні реформ. У свою чергу Президент Європейського Парламенту високо оцінив реформаторські зусилля президента та запевнив у незмінній та всебічній підтримці України з боку Європейського Союзу.

Читайте такожУкраїна виконала усі умови для отримання безвізового режиму з ЄС – Порошенко

Порошенко та Шульц домовилися продовжити координацію дій з актуальних питань взаємодії між Україною та ЄС у рамках політичних консультацій високого рівня 27 червня у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що введення ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.