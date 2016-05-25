У Раді Європи сподіваються, що звільнення Савченко призведе до подальших позитивних змін

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили в прес-службі Ради Європи.

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«Звільнення Надії Савченко було хорошим розвитком подій як з гуманітарної точки зору, так і тому, що вона є членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Є надія, що це може призвести до подальших позитивних змін», - цитує Ягланда прес-служба РЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Літак президента України забрав Савченко з Росії.