У Раді Європи сподіваються, що звільнення Савченко призведе до подальших позитивних змін
17:14, 25 травня 2016Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд назвав звільнення Надії Савченко «хорошим розвитком подій, який може призвести до позитивних змін».
Турбйорн Ягланд / ukurier.gov.ua
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили в прес-службі Ради Європи.
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«Звільнення Надії Савченко було хорошим розвитком подій як з гуманітарної точки зору, так і тому, що вона є членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Є надія, що це може призвести до подальших позитивних змін», - цитує Ягланда прес-служба РЄ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Літак президента України забрав Савченко з Росії.
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