У Раді пропонують посилити можливості НАБУ у боротьбі з корупцією серед вищих посадових осіб

Відповідний законопроект «Про внесення зміни до статті 263 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання підрозділам Національного антикорупційного бюро України права на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» зареєстровано у парламенті під №4721.

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Як наголосив ініціатор законопроекту народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Павло Різаненко, документ передбачає посилити інституційні можливості НАБУ у боротьбі з корупцією, особливо в частині тих правопорушень, які вчинені особами вищого складу Нацполіції чи військовослужбовцями вищого офіцерського складу СБУ.

«Законопроектом надається право уповноваженим підрозділам НАБУ на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж без залучення до виконання відповідних негласних слідчих дій працівників підрозділів органів Національної поліції чи органів безпеки», – зазначив депутат.

Зокрема, пропонується встановити, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (Інтернет, телефонний зв’язок) покладається, крім уповноважених підрозділів органів Нацполіції та органів безпеки, також на уповноважені підрозділи НАБУ.

На думку авторів законопроекту, його прийняття сприятиме посиленню інституційних можливостей НАБУ у боротьбі з корупцією, що дозволить його детективам проводити досудове розслідування з більшою ефективністю в максимально короткі проміжки часу.