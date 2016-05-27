Австрія, що головуватиме в ОБСЄ наступного року, готова підтримати поліцейську місію на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові на брифінгу після відкриття почесного консульства сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Австрії Міхаель Лінхарт, говорячи про можливість відкриття поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

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“Для нас дуже важливо, щоб спостерігався прогрес, а саме мають бути виконані Мінські угоди. Дуже важливо, що мають за Мінськими угодами пройти місцеві вибори. І тому необхідно сприяти встановленню безпеки в цьому регіоні. Ми з австрійської сторони готові підтримувати цей процес (відкриття поліцейської місії ОБСЄ — УНІАН), якщо буде така необхідність”, - сказав Лінхарт.

Він додав, що наступного року Австрія буде головувати в ОБСЄ.

“Ми сподіваємося, що за цей період нам вдасться добитися якогось прогресу”, - наголосив Лінхарт.