Путін прокоментував заяву Порошенка про повернення Донбасу і Криму

Питання по Донбасу може бути вирішене виключно у відповідності з Мінськими угодами, передає заяву російського президента РБК.

«Треба вносити зміни в конституцію України, проводити децентралізацію, <...> потрібно приймати закон про амністію. Не можна відкладати ці рішення», — заявив Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом.

За словами Путіна, Росія ні з ким не буде вести жодних обговорень про повернення Криму Україні, додає ТАСС.

"Що стосується Криму, то питання, ми вважаємо, закрите остаточно. Це історичне рішення людей, які проживають у Криму", - сказав він.

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Путін особливо підкреслив, що "ніяких обговорень з цього приводу ні з ким Росія вести не буде". Він додав, що у зв'язку з цим йому в голову прийшла відома приказка: "Дай боже вашій теляте нашого вовка з'їсти". "Тому давайте більше не будемо до цього повертатися", - сказав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко назвав Надію Савченко символом гордості і нескореності в Україні і заявив, що Україна поверне Донбас і Крим так само, як і повернула Савченко.