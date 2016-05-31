Лавров заявив, що припинення вогню на Донбасі до "політичного врегулювання" не буде

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у ході спілкування з читачами "Комсомольської правди".

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"Все дуже просто – знову йдуть розмови про те, курка чи яйце було раніше. Зараз раптом тема безпеки стала найголовнішою для президента Порошенка, при чому не просто припинення вогню, а забезпечення безпеки якимись міжнародними силами на всій території Донбасу", - сказав Лавров.

"Це не передбачено Мінськими угодами. На це Донбас ніколи не піде, а з Донбасом, згідно з Мінськими домовленостями, необхідно погоджувати всі без винятку кроки щодо врегулювання", - заявив він.

За словами Лаврова, Росія підтримує посилення ролі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на лінії розмежування і збільшення кількості спостерігачів, які будуть розводити сторони і контролювати склади з важким озброєнням.

"Можна ховатися скільки завгодно за тим, що безпека не забезпечена. Українці кажуть, що політичні реформи почнуться тільки коли безпека буде на 100% в перебігу декількох тижнів або місяців. Цього не буде ніколи, це нереально, такого не буває ні в одному конфлікті, поки не врегульовані політичні аспекти кризи", - підкреслив він.

Лавров заявив, що мова йде про закон про особливий статус, що повинно бути передбачено в Конституції України, та амністії бойовиків.