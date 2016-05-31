Лавров заявив, що припинення вогню на Донбасі до "політичного врегулювання" не буде
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що припинення вогню на Донбасі до врегулювання "політичних аспектів" "не буде ніколи", а контроль над усією територією Донбасу міжнародними силами не передбачений Мінськими угодами.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у ході спілкування з читачами "Комсомольської правди".
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"Все дуже просто – знову йдуть розмови про те, курка чи яйце було раніше. Зараз раптом тема безпеки стала найголовнішою для президента Порошенка, при чому не просто припинення вогню, а забезпечення безпеки якимись міжнародними силами на всій території Донбасу", - сказав Лавров.
"Це не передбачено Мінськими угодами. На це Донбас ніколи не піде, а з Донбасом, згідно з Мінськими домовленостями, необхідно погоджувати всі без винятку кроки щодо врегулювання", - заявив він.
За словами Лаврова, Росія підтримує посилення ролі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на лінії розмежування і збільшення кількості спостерігачів, які будуть розводити сторони і контролювати склади з важким озброєнням.
"Можна ховатися скільки завгодно за тим, що безпека не забезпечена. Українці кажуть, що політичні реформи почнуться тільки коли безпека буде на 100% в перебігу декількох тижнів або місяців. Цього не буде ніколи, це нереально, такого не буває ні в одному конфлікті, поки не врегульовані політичні аспекти кризи", - підкреслив він.
Лавров заявив, що мова йде про закон про особливий статус, що повинно бути передбачено в Конституції України, та амністії бойовиків.