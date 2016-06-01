Сьогодні Рада розгляне питання працевлаштування випускників та відпочинку дітей (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України розгляне зміни до закону “Про вищу освіту” щодо працевлаштування випускників та питання організації оздоровлення і відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів.

Читайте такожУ БПП заявили про гуманітарну катастрофу стосовно жінок і дітей в Криму Як передає кореспондент УНІАН, серед іншого парламент, зокрема, розглядатиме питання розвитку природно-заповідного фонду України та щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter