Савченко заявила, що поки не може взятися у Раді за тему корупції через роботу по звільненню заручників

Про це вона повідомила журналістам у кулуарах Ради, інформує "112 Україна".

"Я швидко вчуся, входжу в ритм швидко, без лірики", - описала Савченко свої враження від перших робочих днів.

"Перший тиждень після в'язниці, я не пішла у відпустку.. Я сплю по 2-3 години в день. Я перший тиждень тягну тільки те, що всім важливіше, це те, щоб наші залишилися живі. Давайте розберемося з першою темою, далі, я розумію, що важливо все, корупція важлива. Якщо я зрозумію, що з понеділка я зможу потягнути ще одну тему, я в неї включусь і будемо говорити про неї. Я поки не включаюся, тому що якщо я включусь, то я выключусь десь в іншому місці", - відповіла вона журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Савченко повернулася в Київ літаком президента України.

Після свого першого виступу в парламенті вона зазначила, що знімає плакат з власним зображенням і закликом звільнити її, а натомість розмістить тут плакат із зображенням інших українських політв'язнів.