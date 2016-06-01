Порошенко підписав закон, який запроваджує систему ProZorro для закупівель в оборонній сфері

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час підписання Петро Порошенко заявив, що після тривалої боротьби за законодавче врегулювання і реформування процедури закупівель в Міністерстві оборони нарешті завершуються.

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Президент подякував усій команді волонтерів в Міністерстві оборони – авторам закону. У свою чергу один з авторів-розробників закону Тетяна Доманова заявила, що було дуже складно приймати цей закон, тому що Верховна Рада "не чула. Загалом шість разів було провалено голосування, навіть за включення до порядку денного".

Також Порошенко зазначив, що "закон є оптимальним рішенням, яке поєднує специфіку оборонних закупівель з конкретністю, швидкістю та головне – прозорістю, яка означає підконтрольність витрат суспільству".

За словами Порошенка, адаптована до оборонної сфери система ProZorro "відтепер буде мати остаточну прописку в Міністерстві оборони". При цьому він зазначив, що електронні торги, які вперше були презентовані в адміністрації президента і в 2015 році були лише експериментом, сьогодні стають обов'язковими на рівні закону для всіх.

Порошенко звернув увагу присутніх на питання прийомки готової продукції. "Якість – важливе питання, і треба позбавити можливостей недобропорядних постачальників демпінгувати, за рахунок цього вигравати, а потім постачати брак", - наголосив президент на необхідності підвищення відповідальності таких постачальників, включно із кримінальною.

Як наголосив Порошенко, сьогодні "робиться все для того, щоб прибрати можливість неконкурентного забезпечення оборонної сфери". "Це стосується не лише ЗСУ, а й Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної гвардії, прикордонників, всіх силових підрозділів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє скоротити термін проведення державних закупівель для Міністерства оборони і правоохоронних органів до 14 з 60 днів.

Президент Порошенко 17 лютого підписав закон "Про публічні державні закупівлі". Закон передбачає поширення системи електронних закупівель на базі платформи Prozorro на весь масив державних тендерів, вартість яких перевищує 200 тис. грн для товарних закупівель або 1,5 млн грн для замовлення робіт. Поширення системи електронних закупівель пройде протягом 2016 року в два етапи: з 1 квітня - для центральних органів влади, з 1 серпня - для інших державних замовників.