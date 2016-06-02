З наступного року зарплата судді складе до 315 тисяч гривень - Пинзеник

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Віктор Пинзеник. За його словами, ухвалений сьогодні закон встановлює зарплату в місцевих судах у розмірі 30 мінімальних зарплат, в апеляційних – 50, у Верховному суді – 75.

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«Але це тільки оклад. А є ще надбавки до окладу! До 80% - за вислугу років, 15-20% - за науковий ступінь, 5% і 10% - за роботу з таємними документами. Ці три надбавки у максимальному розмірі сягають 110%. А є ще регіональний коефіцієнт (до 25%)», - повідомив депутат.

Міксимально ж сума щомісячних виплат може сягати понад 300 тис. грн, зазначив він.

«Давайте підрахуємо. Прив’язуючись до мінімальної зарплати часу введення цих норм у 1600 грн (з 1.01.2017 р.), оклад судді Верховного суду складає 120 тис. грн (75 х 1,6). Максимальна надбавка - ще 132 тис. грн. Набігає вже 252 тис. А з урахуванням регіонального коефіцієнта Києва набігає вже 315 тис. грн у місяць. Розділіть цю суму на мінімум і отримаєте названу цифру співвідношень – 200 разів або цифру відношення до середньої зарплати по Україні – 64 рази. Максимальна оплата суддів місцевих судів складає 126 тис., апеляційних судів – 210 тис. І якщо для останніх двох категорій передбачене поетапне введення, починаючи з 63 і 105 тис. грн, то у Верховному суді це вводиться відразу», - заявив Пинзеник.

Він наголосив, що таких розмірів суддівської винагороди немає навіть у країнах Євросоюзу. «У Польщі оплата судді Верховного суду складає утричі менше - 105-120 тис. грн. У Чехії, Латвії, Литві вона ще менша», - повідомив Пинзеник.

За його словами, майже такого ж розміру новим законом визначено і суддівські пенсії. «Не забуто і про особливі пенсії. Правда, називають їх не пенсіями, а щомісячним довічним грошовим утриманням. Воно може складати до 90% зарплати. Причому не до зарплати у період перебування судді на посаді, а до зарплати нині працюючого судді», - заявив Пинзеник.

Як повідомлялось, минулого тижня заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов повідомив журналістам, що максимальна зарплата у суддів (йшлося про суддів Верховного суду) становитиме близько 70 тис. грн.