Російський літак в Грузії був збитий, імовірно, українською ракетою

Російський дальній бомбардувальник Ту-22 був збитий в Грузії, ймовірно, ракетою зенітно-ракетної системи С-200. Про це ІТАР-ТАРС повідомило в неділю джерело в Міноборони РФ.

За його словами, "постачання даних систем Грузії могла здійснити Україна, що має в своєму розпорядженні такі озброєння". Водночас "відомо, Тбілісі поставив декілька систем ППО, зокрема "Тор". "Серед цих озброєнь могли бути і системи С-200", - припустив він.

Разом з тим джерело відзначило, що "як правило, разом з високотехнологічним озброєнням в страну-імпортер одночасно прямують інструктори і обслуговуючий персонал".

Тим часом заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Анатолій НОГОВІЦИН заявив сьогодні в бесіді з журналістами, що "грузинські розрахунки ППО ми не готували".