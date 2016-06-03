Порошенко назвав джерело походження "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Про це президент України розповів на прес-конференції.

"Генерал Трепак не звільнений з СБУ. Він є кадровим офіцером. В умовах війни не можна кинути заяву і піти", - сказав Порошенко.

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Він додав, що має позитивний досвід спілкування з Трепаком – колись він працював на Порошенка "у сфері безпеки" і не має з ним жодних конфліктів.

За словами президента, генерал Віктор Трепак є діючим офіцером СБУ, а тому, якщо він мав у своєму розпорядженні впродовж двох років відповідні документи, то зобов’язаний був відкрити по них кримінальне провадження або поінформувати про них своє керівництво.

"Як кадровий працівник СБУ, отримавши документи, він повинен був відкрити справу… Якщо він мав ці документи два роки, але не порушував, то я буду розчарований, це не схоже на Трепака. Там є предмет розслідування спецслужбами, у тому числі СБУ", - констатував президент.

"Джерело походження цих документів – правоохоронні органи", - констатував голова держави.

"Я питав Грицака (голову СБУ), чи бачив він сліди цих документів в СБУ? Він сказав, що невідомі", - повідомив Порошенко.

На думку президента, ті, хто використовують ці документи, мають бути притягнуті до відповідальності, адже оприлюднення не допомагає розслідуванню.

При цьому він не виключив, що документи Трепаку хтось міг передати нещодавно.

"Мені зараз відомо, що ці документи є не тільки в НАБУ. І ці джерела походження мають встановити правоохоронні органи", - зазначив Порошенко.

На його переконання, справа буде розслідувана, а ці документи не будуть використовуватися як компромат.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених посадових осіб на суму майже 2 млрд доларів.

Перший заступник голови Служби безпеки, начальник Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Віктор Трепак у листопаді минулого року заявив про свою відставку. Як повідомив тоді Трепак, причиною відставки стала неможливість ведення ефективної боротьби з корупцією, тоді, коли генпрокурором є Віктор Шокін. Наразі Шокін у відставці.