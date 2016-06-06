"Туристичний сепаратизм": в Дніпрі волонтери очищають місто від оголошень про відпочинок в Криму (відео)

Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок".

Добровольці вирішили очистити стовпи, зупинки, стіни будівель від реклами, що запрошує до окупованого росіянами півострова.

Повідомляється, що приблизно за півтисячі гривень приватні фірми готові щодня відвезти туристів із міста до анексованого Криму.

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До того ж зазначають, що подорож пройде без піших переходів та пересадок.

"Оголошеннями про поїздки в Ялту, в Крим, в Алушту заклеєне майже все місто. Ми категорично проти того, щоб ми самі своїми ж руками, жителі міста, жителі України спонсорували ворога, який зараз анексував Крим", - пояснила волонтер Людмила Хапатько.

За словами волонтерів, такі оголошення є туристичним сепаратизмом, а також псують вигляд міста.