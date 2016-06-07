Велика Британія збільшить ресурси на допомогу українським Збройним силам

Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, сьогодні у Києві відбулася зустріч начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України генерала армії Віктора Муженка з командувачем об’єднаних операцій постійного об’єднаного штабу Збройних сил Великої Британії генерал-лейтенантом Джоном Лорімером.

"Сторони обговорили подальші напрямки військової співпраці між Україною та Великою Британією у військовій сфері. Зокрема, розглядалися питання розширення спектру курсової підготовки українських військовослужбовців за участю британських інструкторів, надання допомоги в контексті розвитку системи логістики ЗС України, впровадження британського досвіду фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців", - сказано у повідомленні.

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Британську делегацію було детально поінформовано про ситуацію в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а також про досягнення у сфері реформування та розвитку ЗСУ.

Також Муженко подякував британській стороні за різносторонню підтримку та допомогу, яку надає Велика Британія Україні, зокрема, воєнно-політичну, військову та матеріально-технічну.

"Генерал-лейтенант Джон Лорімер запевнив керівництво Збройних сил України у продовженні підтримки та збільшенні ресурсів на надання допомоги українським Збройним силам. За його словами, британська сторона цілковито підтримує зусилля України, спрямовані на захист держави та її територіальної цілісності", - сказано у повідомленні.