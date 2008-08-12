В ООН розказали, скільки зброї Україна передала Грузії

Україна в 2007 році продала Грузії 74 танки Т-72.

Про це йдеться в опублікованій напередодні доповіді ООН, повідомляє газета «Дело» (№ 142 від 12 серпня 2008 року).

Згідно з доповіддю, минулого року Грузія імпортувала 74 танки Т-72, 6 одиниць бронетехніки, 9 великокаліберних артилерійських систем, 8 літаків, 10 тис. 800 ракет і пускових установок, а також 28 тис. 800 одиниць вогнепальної зброї.

Видання підкреслює, що з цього переліку Україна повністю забезпечила постачання всіх танків, бронетехніки і літаків.

Крім того, повідомляє «Дело», в 2007 році Україна експортувала в Грузію 5 артилерійських систем, 495 ракет і пускових установок, а також 19 тис. 964 одиниці вогнепальної зброї. За підрахунками «Дела», з урахуванням ринкової вартості цієї техніки і озброєнь, українські продавці заробили на грузинських партнерах минулого року понад 100 млн. дол.

Як зазначив в коментарі газеті заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло САМУСЬ, у цілому на продажі озброєнь і військової техніки в 2007 році Україна, за різними оцінками, заробила від 600 млн. до одного мільярда доларів. Таким чином, підсумував експерт, минулого року Грузія придбала понад 10% українських товарів військового призначення.

У свою чергу директор військових програм Центру ім. Разумкова Микола СУНГУРОВСЬКИЙ пояснив зростання постачань українських озброєнь в Грузію виключно «збільшенням запитів Міністерства оборони Грузії». На думку експерта, обсяги імпорту і експорту зброї керівництво цієї країни регулює відповідно до розроблених планів реформування Збройних сил, «які нам не можуть бути відомі».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ звинуватив Україну і США в забезпеченні Грузії зброєю.

У свою чергу міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що звинувачення на адресу України в незаконних постачаннях зброї в Грузії є безпідставними. Він, зокрема, повідомив, що проти Грузії не введено ніяких міжнародних санкцій щодо операцій на продаж-купівлю зброї.

Довідка УНІАН. Частка Росії на світовому ринку експорту озброєнь становить 31%. За підсумками 2007 року обсяг російських експортних постачань по лінії військово-технічної співпраці із закордонними країнами перевищив 7 млрд. доларів, а в 2008 році може наблизитися до 7,5 млрд.