Ляшко вимагає звіт голови НАБУ Ситника через відсутність результатів

За його словами, в бюджеті цього року на діяльність НАБУ виділено півмільярда гривень, однак за півроку роботи немає відчутних результатів, передає Еспресо.TV.

"Ситник весь час робить гучні заяви, але жодних досягнень немає. Де справи проти оточення Януковича, яке спокійно почуває себе у парламенті? Де справи по офшорах вищих чиновників? Де справи проти сімейства Гонтарєвих за виведення коштів зі збанкрутілого банку? Де хоча б якісь свідчення того, що українці, викладаючи із своїх кишень мільярди для Ситника і Ко, не роблять цього марно?" - відзначив Олег Ляшко.

Депутат підкреслює, що жодної гучної справи і з переконливими доказами українці так і не побачили.

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"НАБУ не знайшло прикладів впливу Кононенка на колишнього міністра Абромавічуса. Пан Ситник невідомо за що щомісяця отримує 122 тис. грн. зарплати, тоді як вчителі і лікарі тяжко працюють за копійки", - підкреслює лідер Радикальної партії.

Він зауважує, що відсутність результатів голова НАБУ підміняє гучним піаром.

"Артем Ситник любить розповідати, що ГПУ начебто ставить палки йому в колеса. Але насправді вони з Луценком діють абсолютно синхронно і захищають одних і тих же персонажів. Для чого тоді було створювати з такими зусиллями і витратами НАБУ?" - заявив народний депутат.

Саме тому, зауважує Ляшко, народні депутати вимагають від голови НАБУ Артема Ситника прийти до Верховної Ради, аби розповісти про реальні результати роботи цього органу.

"В країні і так чимало дармоїдів. НАБУ має довести, що викорінює корупцію, а не стає частиною сумнівних схем. У разі потреби РПЛ вимагатиме створення Тимчасової слідчої комісії ВР для дослідження і оприлюднення фактів бездіяльності, халатності і корупції так званих "антикорупціонерів", - наголосив нардеп.