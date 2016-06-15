Перший візит Гройсмана до США на посаді прем'єра: політик закликав не забувати про окупацію Криму

Про це він заявив під час зустрічі зі спікером Конгресу США Полом Раяном, що відбулася 15 червня у рамках робочого візиту Гройсмана до США, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Інформуючи представників Конгресу США про ситуацію на Донбасі, прем’єр наголосив, що Україна віддана виконанню Мінських домовленостей. Сторони також обговорили питання збереження санкцій проти Російської Федерації.

Крім того, Гройсман позитивно оцінив підготовку українських Збройних сил американськими інструкторами і наголосив на можливості її подальшого продовження. Голова уряду також зазначив, що Україна потребує ефективного оборонного озброєння. "Навчання, підготовка, озброєння, модернізація – це те, чого сьогодні потребує українське військо", - зауважив він.

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Говорячи про реформи в Україні, Гройсман наголосив на налаштованості уряду України на проведення рішучих змін. За його словами, одним з найголовніших напрямків роботи уряду є посилення боротьби з корупцією. "Корупція забирає у нашої країни майбутнє", - наголосив він.

Так, за словами Гройсмана, уряд докладає зусиль для забезпечення початку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Також незабаром буде введене в дію електронне декларування державних службовців. "Це дає можливість робити абсолютно прозорою і публічною кожну людину, яка працює сьогодні у владі", - зазначив він.

Крім того, заявив прем’єр, уряд прийняв низку рішень, що дозволять побороти корупцію у різних сферах, зокрема щодо запровадження єдиної ринкової ціни на газ, початку публічної приватизації державних підприємств та реформи державної служби, що також сприятиме подоланню інституційної слабкості.

Серед пріоритетів роботи уряду – забезпечення макроекономічної стабільності та продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, додав він.