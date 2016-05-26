Яценюк: Судилище над Карп’юком і Клихом - черговий злочин режиму Кремля. Він буде покараний
20:08, 26 травня 2016Суспільство
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Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк назвав судилище над Станіславом Клихом і Миколою Карп’юком черговим злочином кремлівського режиму.
Станіслав Клих і Микола Карп’юк / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці Facebook.
«Судилище над Станіславом Клихом і Миколою Карп’юком – це черговий злочин кремлівського режиму, який рано чи пізно буде покараний», - підкреслив лідер «Народного фронту».
«Українці та весь цивілізований світ вимагають негайного звільнення наших політичних в’язнів у Росії», - наголосив Арсеній Яценюк.
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