Яценюк: Судилище над Карп’юком і Клихом - черговий злочин режиму Кремля. Він буде покараний

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Судилище над Станіславом Клихом і Миколою Карп’юком – це черговий злочин кремлівського режиму, який рано чи пізно буде покараний», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Українці та весь цивілізований світ вимагають негайного звільнення наших політичних в’язнів у Росії», - наголосив Арсеній Яценюк.