Вітренко вважає, що міф про Януковича лопнув

Міф лопнув: Росія побачила іншого Віктора Януковича. Про це заявила лідер Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталія Вітренко, коментуючи візит глави українського уряду на саміт Євразійського економічного співтовариства.

«Візиту Януковича в Сочі з особливою напругою чекали лідери Росії, Білорусі, Узбекистану, Таджикистану, Вірменії. Всі розуміли, що від позиції України залежить і темп формування ЄЕП і ЄврАзЕс, і глибина інтеграційних процесів. Звичайно, вони сподівалися, що Янукович заявить про наміри України бути учасником ЄЕП. Проте всі знали і суть Універсала, який підписав Янукович, знали його публічні заяви про підтримку курсу внутрішньої і зовнішньої політики Ющенка. Але на саміті ЄврАзЕс і Путін, і Лукашенко, і всі інші побачили, що приїхав іншій Янукович - тінь Ющенка, прозахідний політик. Він так і не проголосив очікувані всіма слова про те, що Україна повноформатно вступить в ЄЕП», - підкреслила Н. Вітренко.

На думку лідера ПСПУ, «Янукович був жалюгідним видовищем, випрошуючи пільгові ціни на газ. Він вхопився за рятівну для себе брехню, що він нібито не відмовлявся від російської мови, як від державної».

«Росія благородно вирішила не підвищувати ціни на газ до кінця року. Вона ще подивиться на конкретні дії українського уряду, на виступи Януковича в Брюсселі і Вашингтоні, а потім, на жаль, буде вимушена закрити двері в ЄЕП для недружньої України», - висловила свою думку Н. Вітренко.

Нагадаємо, в ході робочої поїздки в місто Сочі глава українського уряду провів зустріч з Президентом РФ, Прем`єр-міністром Росії. В. Янукович також зустрівся з президентами Узбекистану і Казахстану, взяв участь в деяких заходах саміту глав держав ЄврАзЕС, оскільки Україна виступає спостерігачем в цій організації.

Обком з посиланням на Лігу