ЄС візьме паузу у відносинах з Україною після референдуму у Британії - прогноз експертів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи результати референдуму у Сполученому Королівстві, згідно з якими більшість британців висловилися за вихід країни з ЄС.

Так, експерт-міжнародник, аналітик Інституту світової політики Дарія Гайдай припустила, що інституції ЄС зосередяться на відносинах з Британією.

«Швидше за все, ЄС візьме паузу у відносинах з Україною і сфокусує увагу повністю на Британії. Україна може продемонструвати, що вона не є проблемою, підтримує ЄС і готова пропонувати рішення, в тому числі щодо тих проблем, які вона сама має, тобто виступити партнером ЄС», - сказала Гайдай.

Вона вважає, що Україні у відносинах з ЄС варто зосередитися на «технічних переговорах».

«Гучних, політичних заяв, звичайно, від керівництва ЄС Україна не отримає, потрібно зосередитися на технічній роботі зі зближення українських інституцій з європейськими, обміні практиками, технічних речах імплементації Угоди про асоціацію. Ніяких обіцянок наразі європейські лідери не зможуть Україні дати, вони мають зважати на те, яка ситуація в ЄС», - сказала Гайдай.

Вона вважає, що після референдуму у Британії лідери ЄС будуть «занадто зайняті справами британськими, й Україна відійде на другий план».

«Україні буде важче добиватися уваги від європейських лідерів, важче відстоювати свої інтереси», - додала Гайдай.

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Своєю чергою експерт-міжнародник, аналітик благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара також висловив думку, що у короткостроковій перспективі увага британської і європейської дипломатії буде прикута до перемовин про нові параметри співробітництва між Великою Британією та ЄС.

«Велика Британія була достатньо потужним адвокатом нашим поряд з Польщею і Балтійськими країнами, і втратити такого друга, який би міг впливати на рішення, - це погано»,- сказав він.

Водночас Хара зазначив, що в ЄС заради консенсусу можуть пом’якшити або навпаки зробити жорсткішою певну позицію.

За його словами, з виходом зі складу ЄС у Великої Британії «таких зв’язаних рук не буде, і її підтримка України у відбитті російської агресії, на шляху реформ може в середньостроковій перспективі навіть збільшитися, оскільки вона не буде зобов’язана координувати свої дії з Берліном чи Парижем, а скоріше з Вашингтоном».

На переконання Хари, за умови адекватної політики Київ може взяти до уваги досвід Великої Британії у розбудові нових відносин з ЄС.

«Україні треба придивитися, як британці будуть вибудовувати нові відносини з ЄС, вже не будучи членом Євросоюзу, і скористатися цим досвідом. Я впевнений, що їх дипломатія достатньо потужна і виторгує собі гарні умови», - сказав експерт.

«З точки зору можливості чи неможливості вступу України в ЄС, ми можемо подивитися, може британська модель нам буде більше до вподоби», - додав Хара.

Гайдай також зазначила, що результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС позитивно сприйняли в Росії, оскільки вони продемонструють слабкість ЄС, Заходу та альянсів західних держав.

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«Хоча насправді Британія таким чином розв’язує собі руки, оскільки Британія завжди виступала за більш жорстку позицію щодо Росії, завжди критичніше була налаштована, ніж Франція і Німеччина», - додала Гайдай.

«Для Росії головне, що ЄС буде певний час в кризі, і це допоможе Путіну реалізовувати свої інтереси в ЄС, йдеться про збільшення свого впливу на євроскептичні країни і використання британського прецеденту як аргументу в підвищенні децентралізованих рухів всередині ЄС»,- переконана Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

Згодом прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що піде у відставку в жовтні цього року.

Також у Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великій Британії, очікують від уряду цієї країни швидкої реалізації відповідного рішення та наголошують, що союз 27 країн існуватиме й надалі.