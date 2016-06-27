Полторак про перспективи флоту, виведеного з окупованого Криму: "Це буде не просто штаб - це буде база"
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Київ вживає серйозних заходів з відновлення боєздатності кораблів, які були виведені з окупованого Росією Криму.
Він розповів, що вдалося вивести практично 50% корабельного складу і вже прийнято рішення про будівництво штабу військово-морських сил, передає Новое время.
"Але це буде не просто штаб - це буде база", - сказав міністр.
Полторак розповів, що будівництво штабу буде відбуватися на ділянці землі в Одесі, який вдалося повернути у держвласність.
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У 2016 році для цих цілей заплановано виділити 100 млн грн, уточнив глава оборонного відомства.
Також він анонсував модернізацію флоту, в тому числі фрегата Гетьман Сагайдачний.
Раніше Полторак заявляв, що кораблі Військово-Морських Сил України, що перебувають у Криму з 2014 року, все-таки повернуться в Україну.