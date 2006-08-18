Уряд передумав: завтра - вихідний

Завтрашній день в Україні, 19 серпня, буде вихідним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, Кабмін вніс зміни до свого розпорядження від 30 листопада 2005 р. № 468-р „Про перенесення робочих днів у 2006 році”, замінивши цифри і слово „19 серпня” на „9 вересня”.

Згідно з рішенням уряду, керівникам підприємств, установ, та організацій рекомендовано перенести у 2006 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочий день з п’ятниці 25 серпня – на суботу 9 вересня. Таким чином, 19 серпня буде в Україні вихідним днем.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, це рішення погоджено з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

19 серпня православні святкують Яблучний Спас. Також завтра День пасічника.