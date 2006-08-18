Ющенко називає збереження газових домовленостей з Росією політичною метою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що зберегти до кінця року досягнуті газові домовленості з Росією - політична мета нового уряду.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів у селі Нові Сорочинці на Полтавщині.

«Планка піднята досить серйозно: утриматися в параметрах, які є на поточний рік, до кінця цього року. Це політична ціль уряду, прем’єр-міністра, міністрів, які представляють нафтовий і газовий комплекс», – сказав Президент.

Глава держави відзначив, що нині деякі політики значно менше критикують українсько-російські газові угоди, ніж на початку року. «Якщо Україна мудро, грамотно оцінить контракт, і якщо він буде продовжений на кілька років - це була б найуспішніша політика в цьому секторі», – відзначив Президент.

Глава держави нагадав, що на сьогодні Україна отримує найдешевший газ у регіоні.