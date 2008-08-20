Тимошенко з Москвою поводитиметься "акуратно", щоб не було конфліктів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає проти загострення відносин між Україною і Росією через Чорноморський флот РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні заявила на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

«Що стосується ескалації напруженості між українською владою і Чорноморським флотом, я категорично цього не підтримую. Я вважаю, що сьогодні українська влада повинна діяти відповідально, і не має права втягувати Україну ні в жоден військовий конфлікт. Ми бачили за останні тижні, як однопланові дії, я б сказала односторонні дії, можуть позначатися на житті цілих народів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що позиція української влади повинна бути зваженою, відповідальною і такою, щоб територія України не могла стати територією «військової напруженості».

«Зараз потрібно діяти дуже акуратно, і це стосується і всіх ось цих рішень, які понавидавали по Чорноморському флоту», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що країна, котра вважає себе правовою, цивілізованою і демократичною, повинна виконувати міжнародні угоди.

«До 2017 року в нас є міжнародна угода (щодо перебування на території України ЧФ РФ – УНІАН), і Україна його виконуватиме», - акцентувала Ю.ТИМОШЕНКО.