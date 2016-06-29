Порошенко завтра їде до Болгарії, де відвідає поранених в зоні АТО військових

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Програмою візиту передбачені переговори Порошенка з болгарським колегою Росеном Плевнелієвим та прем’єр-міністром країни Бойко Борисовим.

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Планується також підписання низки двосторонніх угод, спрямованих на зміцнення співробітництва між Україною та Болгарією у різних сферах.

Крім того, Порошенко відвідає Військово-медичну академію Міністерства оборони Болгарії (м. Хісаря), де в лікувально-реабілітаційному центрі проходять реабілітацію українські військовослужбовці з зони АТО.