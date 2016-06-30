Глава МЗС Словаччини вважає, що ЄС потрібне "нове партнерство" з Росією

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, передає ЄвроПравда з посиланням на EUobserver.

"Ми повинні переглянути відносини і привести їх до реальної основи", - зауважив він.

За його словами, ЄС був занадто "ідеологічним", його західні країни-члени - лицемірними, а східні - нереалістичними.

Як наголосив Лайчак, ЄС потребує свого роду нового партнерства з Росією.

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"Я пропоную ставитися до Росії як до стратегічної реальності тоді, коли ми можемо, і з питань, з яких ми можемо", - сказав він, додавши, що "без Росії ми не зможемо вирішити низку місцевих проблем".

"Росія - це факт, це глобальний гравець", - сказав словацький міністр.

Він також закликав обговорити те, наскільки санкції проти Росії приблизили ЄС до його мети.

"Це неприпустимо продовжити санкції кожні півроку без обговорення. Ніхто не повинен боятися дискусій", - наголосив Лайчак.

Як повідомляли ЗМІ, 29 червня італійський регіон Лігурія прийняв резолюцію про визнання анексованого Криму територією Росії.