Порошенко попередив про небезпеку розміщення ядерної зброї в окупованому Криму
17:48, 01 липня 2016Політика
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У Криму перебувають понад 60 тис. російських військових, існує небезпека розміщення там ядерної зброї.
Порошенко: Існує небезпека розміщення ядерної зброї в окупованому Криму / topwar.ru
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.
"Більше 60 тис. російських військових знаходяться й на Кримському півострові, існує велика небезпека, що туди буде завезено ядерну зброю", - наголосив він.
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"Гібридна війна ведеться на фронті, де Росія вводить свої війська, тисячі російських солдатів, десятки тисяч завербованих, сотні танків, тисячі одиниць артилерії. Кожного дня вбивають українців, вводять окупаційні війська", - наголосив Порошенко.
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