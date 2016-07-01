Порошенко попередив про небезпеку розміщення ядерної зброї в окупованому Криму

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

"Більше 60 тис. російських військових знаходяться й на Кримському півострові, існує велика небезпека, що туди буде завезено ядерну зброю", - наголосив він.

Читайте такожПорошенко прокоментував продовження санкцій ЄС проти Росії

"Гібридна війна ведеться на фронті, де Росія вводить свої війська, тисячі російських солдатів, десятки тисяч завербованих, сотні танків, тисячі одиниць артилерії. Кожного дня вбивають українців, вводять окупаційні війська", - наголосив Порошенко.