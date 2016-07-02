Відомство у справах іноземців в Німеччині назвало Крим "російським" (документ)

Одне з таких запрошень опублікувала перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар на своїй сторінці в Facebook, передає "ЄвроПравда".

У документі, датованому 20 травня 2016 року, у графі місце проживання зазначено "Сімферополь, Крим, Росія".

У Німеччині запрошення на відвідування країни видає відомство у справах іноземців у тому регіоні, де мешкає сторона, яка запрошує. У документі вказано місто Ганновер, що розташоване у землі Нижня Саксонія.

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Водночас, слід зазначити, що відомство заповнює запрошення на основі інформації, поданої заявником.

Еміне Джеппар, коментуючи цю інформацію для "Європейської правди", наполягає, що заявник подавав український закордонний паспорт, а "російський Крим" з’явився у документі з ініціативи німецьких чиновників.

В обговореннях у соцмережах звучать звинувачення на адресу візового центру Німеччини в Києві. Однак візовий центр не видає таких довідок і не є представником влади Німеччини, а лише виконує функції комерційного посередника при оформленні віз.

Відповідальність за оформлення документа зі згадкою про "російський Крим" лежить на офіційному відомстві, що видало це запрошення.